124 офицера, принимавших непосредственное участие во второй карабахской войне, высказались в поддержку главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Они выразили решительный протест попытками отправить его в отставку и заявили о поддержке оппозиционных сил.

Офицеры Армии обороны Арцаха подписали обращение к президенту Армену Саркисяну. Они потребовали обратиться в Конституционный суд Армении, чтобы оспорить указ главы правительства Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна. Напомним, что Саркисян уже дважды отказывался подписывать этот документ.

Действующее законодательство Армении гласит, что глава государства должен либо подписать указ премьера, либо вернуть его с замечаниями. Если не будет сделано ни то, ни другое, документ вступает в силу автоматически. Согласно этим положениям, срок полномочий Гаспаряна истекает уже в ближайший вторник.

Офицеры, подписавшие обращение, заявили, что намереваются присоединиться к оппозиции и требовать отставки премьер-министра Армении.