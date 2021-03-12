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В Ленинградской области предпринимателей предупредили о мошенниках, которые прикидываются работниками Роспотребнадзора и предлагают купить документы о прохождении инспекции.

Представители управления Роспотребнадзора по региону заявили, что неизвестные лица начали звонить бизнесменам и юридическим лицам, а затем от лица их ведомства рассказывать о скорой проверке. Потом они предлагают предпринимателям купить документацию, которая «избавит их от негативных последствий».

Бизнесменов призвали не верить мошенникам и ни в коем случае не перечислять им деньги. В ведомстве также попросили незамедлительно сообщать о действиях злоумышленников в правоохранительные органы.

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