В Ленинградской области предпринимателей предупредили о мошенниках, которые прикидываются работниками Роспотребнадзора и предлагают купить документы о прохождении инспекции.

Представители управления Роспотребнадзора по региону заявили, что неизвестные лица начали звонить бизнесменам и юридическим лицам, а затем от лица их ведомства рассказывать о скорой проверке. Потом они предлагают предпринимателям купить документацию, которая «избавит их от негативных последствий».

Бизнесменов призвали не верить мошенникам и ни в коем случае не перечислять им деньги. В ведомстве также попросили незамедлительно сообщать о действиях злоумышленников в правоохранительные органы.