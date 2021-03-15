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Бивни арктических китов-нарвалов дают ученым возможность узнавать интересные детали из жизни этих млекопитающих. Так, изучение клыков, из-за которых млекопитающих иногда называют морскими единорогами, позволяет узнать о климатических особенностях тех мест, в которых побывали киты, а также получить сведения о том, где и чем они питались.

На бивнях, будто на древесных стволах появляются кольца. Именно их исследуют ученые. Так, важные выводы сделали специалисты, которые изучали клыки нарвалов в Гренландии. Они выяснили, что стремительное таяние льдов вынудило китов сменить рацион питания и с палтуса перейти на полярную треску и мойву.

Кроме того, в кольцах с каждым годом увеличивается содержание ртути. Ученые считают, что это связано с выбросами в Юго-Восточной Азии, где активно сжигается уголь, содержащий это вещество.

Автор исследования Руне Дитц сообщил, что разработанная методика изучения бивней позволит оценить кольца во всех музеях, в которых находятся клыки нарвалов и получить подробную информацию об их пищевой стратегии в разные периоды жизни на планете.

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