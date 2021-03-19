Изучая морских животных, японские биологи заметили, что акулы, пингвины и черепахи часто плавают кругами. Они пока не могут объяснить их поведение.

Томоко Нарадзаки, исследовательница из Токио, при слежении за зелеными черепахами в Тихом и Индийском океанах обнаружила, что эти пресмыкающиеся отплывали от места размножения, а затем возвращались к нему, проплывая тем самым более 70 кругов. Вначале она посчитала, что из строя вышли метки слежения, однако позднее ее коллеги заметили такое же поведение у королевских пингвинов, китовых и тигровых акул, а также у морских котиков.

Исследователи считают, что морские создания могут кружиться для навигации. На данный момент неясно, как именно зеленым черепахам удается ориентироваться в море, но ранее было определено, что они способны чувствовать магнитные поля. Не исключено, что с помощью вращения эти существа определяют необходимое им направление, а благодаря множественным повторениям они могут калибровать свое положение.