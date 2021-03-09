Новое детище американского бизнесмена Билла Гейтса компания TerraPower заявила о разработке принципиально новой атомной электростанции. На ней будут использоваться реакторы с натриевыми теплоносителями. Именно из-за этого проект назвали Natrium.

Американский миллиардер, ранее основавший и много лет возглавлявший компанию Microsoft, сейчас работает над решениями, способными предотвратить или хотя бы значительно замедлить климатические изменения на планете. Именно для этой цели в 2007 году он создал компанию TerraPower LLC.

Самой важной ее разработкой являются электростанции Natrium, которые, по уверению Гейтса, уже в 2030 году будут размещены по всей территории Соединенных Штатов.

Главная цель их запуска – это круглосуточная выработка недорогой электрической энергии с минимальным или даже нулевым уровнем выброса вредных веществ в атмосферу планеты.