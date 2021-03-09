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Несмотря на отсутствие органов зрения круглые черви Caenorhabditis elegans каким-то образом различают цвета. Ученых это явление заинтересовало и они решили провести исследование.

Выяснилось, что у червей-нематод, которые поедают останки растений и в больших количествах водятся в кучах гниющих органических отходов, имеется два гена – lec-3 и jkk-1. Они не позволяют червям различать всю цветовую гамму, однако приучают их держаться подальше от синего оттенка.

В ходе исследований ученые использовали токсин синегнойной палочки, который в природе имеет синий цвет. Черви старательно обходили это вещество стороной, но когда учение его обесцветили, делать это перестали. Затем токсин снова был подсвечен синим и нематоды вновь начали его избегать.

Эксперты также попытались подсвечивать такими же цветами бактерии и вещества, не содержащие токсичных веществ, но на них черви никакой реакции не демонстрировали.

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