Несмотря на отсутствие органов зрения круглые черви Caenorhabditis elegans каким-то образом различают цвета. Ученых это явление заинтересовало и они решили провести исследование.

Выяснилось, что у червей-нематод, которые поедают останки растений и в больших количествах водятся в кучах гниющих органических отходов, имеется два гена – lec-3 и jkk-1. Они не позволяют червям различать всю цветовую гамму, однако приучают их держаться подальше от синего оттенка.

В ходе исследований ученые использовали токсин синегнойной палочки, который в природе имеет синий цвет. Черви старательно обходили это вещество стороной, но когда учение его обесцветили, делать это перестали. Затем токсин снова был подсвечен синим и нематоды вновь начали его избегать.

Эксперты также попытались подсвечивать такими же цветами бактерии и вещества, не содержащие токсичных веществ, но на них черви никакой реакции не демонстрировали.