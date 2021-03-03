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В Инстаграм-аккаунте американской модели Эмили Ратаковски появились пикантные фото, которые моментально привлекли внимание подписчиков. Беременная 29-летняя звезда подиума снялась в ванной полностью обнаженной.

На одном из фото девушка лежит в ванне, стыдливо прикрывая рукой грудь, а на другой – стоит боком к объективу рядом с окном. Снимки, по словам самой модели, делал известный фотограф Ренель Медрано.

Некоторые подписчики восхитились столь откровенными снимками, но большинство раскритиковали Эмили. В комментариях они написали, что девушка вышла за грань, что подобные фотографии больше подходят для семейного альбома, а не для демонстрации своего тела миллионам людей. Многие назвали подобную откровенность настоящим перебором.

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