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Украина – это страна вымирающего и нищего народа, которым руководят гордоны, заявил в эфире белорусского ТВ телеведущий Григорий Азаренок. Он также поразился тому, что украинцы до сих пор терпят власть, устраивающую «бесконечную ярмарку разврата и роскоши» на крови народа.

Поговорить об Украине Азаренок решил после того, как на канале «Прямой» был показан сюжет журналиста Дмитрия Гордона о белорусском президенте Александре Лукашенко. Ведущий отметил, что украинский телеканал является собственностью экс-лидера Украины Петра Порошенко. Тут Азаренок допустил неточность, так как недавно пятый президент продал канал одному из своих коллег по фракции ЕС.

Журналист жестко раскритиковал Порошенко, а также нынешнего лидера Владимира Зеленского, который, по его мнению, был «назначен», а не избран. По словам Азаренка, «кривляющийся клоун, который не выполнил ни одного своего обещания» готов хоть сейчас продать Украину Турции, Британии и вообще кому угодно.

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