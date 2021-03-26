Белорусский парламентарий Олег Гайдукевич внес предложение усилить спецслужбы страны, чтобы предотвратить возможные теракты на ее территории. Он заявил, что современный мир находится в столь нестабильном состоянии из-за пандемии, экономических и геополитических проблем, что любая страна мира должна быть заранее готова к атакам террористов.

Гайдукевич предлагает не только укреплять КГБ республики и другие силовые структуры, но еще и обеспечить их полномочиями действовать на упреждение терактов.

В марте о готовящихся террористических атаках в Беларуси заявлял Иван Тертель, возглавляющий Комитет госбезопасности. По его словам, преступники намеревались нанести удары по представителям власти, а также по нескольким ключевым ведомствам страны. Кроме того, еще раньше в Белоруссии были задержаны злоумышленники, нападавшие на членов семей сотрудников милиции.