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Разведывательные данные, полученные американским президентом Джо Байденом, вынудили его отметить вторую атаку на Сирии всего за полчаса до нанесения удара, пишет издание Wall Street Journal.

Журналисты поясняют, что изначально планировалось нанести два удара по позициям проиранских террористов, находящихся на сирийской границе. Однако информация разведки показала, что на территории второго объекта находятся женщины и дети. Именно по этой причине атака на него была отменена.

Напомним, что авианалет США на Сирию 26 февраля сопровождался бомбовым ударом по позициям террористических организаций, которые ранее организовали атаку по «зеленой зоне» в Ираке. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты предупредили Россию об этом налете за 5 минут до удара, что не имело никакого практического смысла.

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