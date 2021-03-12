Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал появившееся вчера сообщение о переброске украинскими ВСУ техники к границам Крымского полуострова. Он считает, что таким образом Украина пытается отвлечь внимание России.

Аналитик полностью уверен, что на Крым Украина нападать не будет. Киев отлично понимает, чем для него закончатся подобные действия, поэтому не рискнет даже приближаться к границам полуострова. Однако план у него все же есть.

По словам Баранца, для украинской армии крайне нежелательно, чтобы в боевые действия на Донбассе вмешалась Россия. Киев знает, что в этом случае однозначно проиграет. Поэтому он затеял отвлекающий маневр. Надеясь на то, что пока все внимание приковано к Крыму, ВСУ начнет наступление на Донбассе.

Эксперт также уверен, что Россия не оставит жителей ЛНР и ДНР один на один с украинской армией.