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После карабахской войны было много разговоров о беспилотных аппаратах , которые якобы и обеспечили победу Азербайджану. Эти заявления позже опровергли, однако для Турции эти дроны все же остаются предметом гордости. Она всюду рекламирует «Байрактары», заявляя даже, что они неуязвимы для российских комплексов РЭБ.

С этим высказыванием не согласился российский военный эксперт Виктор Баранец. Он заявил, что в Карабахе после воздействия систем радиоэлектронной борьбы беспилотники падали неоднократно.

Он поведал, что в начале конфликта «Байрактары» действительно продемонстрировали высокую эффективность, сыграв больше на эффекте внезапности. Однако потом они начали «падать, шлепаться», не долетая до цели. И объяснить подобные катастрофы можно было только действием систем РЭБ, которые атаковали электронные мозги ударных дронов.

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