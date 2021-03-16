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Заявление Главкома украинских ВВС Сергея Дроздова о замене российских истребителей на американские самолеты F-15 и F-35 – это всего лишь мечты, уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В качестве причины он назвал банальную нехватку денег на подобные цели в бюджете страны.

По словам политика, Соединенные Штаты совсем не торопятся продавать Украине современное вооружение, так как оно вполне может оказаться в руках террористических группировок. Надувные резиновые лодки, списанные патрульные катера и устаревшие бронеавтомобили – это все, на что хватает американского великодушия по отношению к Киеву.

Напомним, что ранее Дроздов заявил, что украинские ВВС ждет полное перевооружение. Оно займет не более 15 лет и позволит вместо устаревших и изношенных советских истребителей получить новенькие американские F-15 и F-35.

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