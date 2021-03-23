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«АвтоВАЗ» представил мультимедийную систему LADA EnjoY Pro, обеспечивающую интеграцию смартфона и предоставляющую доступ к сервисам «Яндекс».

Медиасистема представляет собой 8-дюймовый HD-дисплей с матрицей IPS, объёмный звук ARKAMYS, ПО, которое регулярно обновляется, что позволяет обеспечить пользователя всеми новинками. Помимо «Яндекса» система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В числе плюсов отмечаются высокое быстродействие и возможность проводить анализ предпочтений, что позволяет предлагать наиболее часто используемые маршруты или музыку.

Каждая из трёх поддерживаемых систем имеет свои приложения, а также своего голосового помощника и навигацию. Управлять выбранной системой можно без отвлечения от дороги. Также все необходимые кнопки управления находятся на руле.

На данный момент не уточняется, на каких моделях LADA будет представлена новая медиасистема.

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