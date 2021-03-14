Якутская студия Fantastic, представившая в январе постапокалиптическую игру The Day Before, заявила, что финальная версия будет серьёзно улучшена в графическом плане.

Так, недавно руководители компании Эд и Айсен Готовцевы дали интервью GasmingBolt. Им был задан вопрос о том, реальны ли представленные кадры игры, и будет ли она выглядеть также на запуске. Готовцевы ответили, что собираются вывести ММО с элементами выживания на новый уровень.

По их словам, они постоянно улучшают игру, и, в том числе, работают над графикой и анимацией. Команда разработчиков совершает прорывы каждую неделю, чтобы игроки получили игру высочайшего качества.

На данный момент точная дата выхода игры неизвестна. Отмечается, что релиз состоится на ПК в Steam.