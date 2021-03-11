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Соединенные Штаты видят оружие во всем, что находится вокруг них. Это подтверждается, к примеру, несколькими совершенно безумными попытками приспособить к военному делу животных. И речь идет совсем не о лошадях.

Все началось еще в 1855 году, когда конгресс выделил армии немалую сумму на то, чтобы приручить верблюдов. Проект был назван «Цирковой кавалерией» и вполне мог оказаться успешным. Во всяком случае для ведения боевых действий на африканской территории верблюды подходили совсем неплохо.

Помешала реализации проекта Гражданская война. Верблюдов с ее началом отправили в цирки, так как управлять животными было некому – все наездники стали солдатами Конфедерации.

Следующей попытке человечество должно быть благодарным. Несмотря на то, что она провалилась, от нее осталось наследие в виде сенсорных дисплеев.

Задумка была следующей – по экрану, на котором появлялся маршрут полета ракеты, били клювом специально обученные голуби. Таким образом они управляли высокоточными боеприпасами, наводя их на цель. Из этой затеи могло что-то получится, однако защитники животных устроили демонстрации и не дали довести реализацию проекта до конца.

Пытались американские ВС использовать и слонов. Благодаря отличному обонянию эти исполины помогали находить мины. Однако огромные размеры слонов стали серьезной проблемой. Противник сразу же открывал огонь по животным, что свело к нулю эффективность затеи. При этом на обучение слонов было истрачено 50 тысяч долларов.

Самой же безумной идеей оказалась месть за Перл-Харбор, в которой Пентагон использовал летучих мышей. К бедным животным привязывали зажигательные бомбы и отправляли их на Японию. Однако эта идея не прижилась. Чтобы понять это, экспериментаторы извели 6000 летучих мышей.

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