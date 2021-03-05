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Автомобилисты подвергли критике внедорожник УАЗ «Патриот», оснащенный дилером дополнительным оборудованием и продающимся за 1 миллион 800 тысяч рублей.

Необычная новинка продается в одном из автосалонов города Владивосток. Напоминаем, что за стандартный вариант модели просят от 800 тысяч рублей, поэтому многие автолюбители были возмущены столь высокой стоимостью измененной машины. Некоторые пользователи добавили, что дополнительный обвес лишь испортил внешний вид внедорожника.

За основу дилер взял комплектацию «Люкс Премиум», оснащенную 150-сильным мотором объемом 2,7 литра, работающим в паре с «автоматом». Он установил на автомобиль обвес Grand Patriot, включающий в себя другие бамперы, измененную радиаторную решетку, пороги и молдинги. «Патриот» также оснастили 18-дюймовыми колесными дисками.

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