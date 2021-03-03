Ракетомобиль Aussie Invader 5R, разработанный австралийскими конструкторами, уже в следующем году должен побить все существующие на планете рекорды скорости, заявляют сами разработчики. По их словам, это «чудо техники» способно разогнаться до 1609 км/ч, а скорость в 100 км/ч оно набирает за 1,1 секунды.

Конструкторы оснастили ракетомобиль двигателем, мощность которого составляет 202 500 лошадиных сил. В полном соответствии со своим названием машина по внешнему виду напоминает ракету. Ее длина достигает 16 метров. Весит ракетомобиль 9 000 кг.

Кузов создавался с соблюдением всех правил аэродинамики. Двигаться транспортное средство будет на трех колесах, которые имеют диаметр 35 дюймов и выполняются из алюминия. Покрышки на ракетомобиле не используются.

Для изготовления кузова специалисты применили высокопрочную сталь, способную выдерживать сильные механические воздействия.