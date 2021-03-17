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Специалисты Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, возглавляемые Домиником В. Пеше, обнаружили в галактике J0437+2456 сверхмассивную черную дыру, которая движется. Ранее подобные явления предполагались лишь в теории, однако сейчас найдено реальное его подтверждение.

Автор исследования рассказывает, что в подавляющем большинстве случаев СМЧД постоянно находятся на одном месте. Это связанно с огромной их массой, которая не дает сдвинуть космические объекты.

Для исследования, инициированного Пеше, было выбрано 10 дальних галактик, в каждой из которых имеются сверхмассивные черные дыры. За ними установили круглосуточное наблюдение, чтобы зафиксировать движение. Ждать пришлось целых пять лет.

Масса движущейся черной дыры оказалась больше солнца в три миллиона раз. Скорость ее перемещения составляет около 170 км/ч. Ученые предполагают, что движение началось в связи с возможным созданием системы из нескольких СМЧД или слиянием двух таких черных дыр в одну.

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