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Попытка избавиться от лишних килограммов с помощью липосакции чуть не лишила жизни 29-летнюю жительницу Астрахани. Многодетная мать после операции почувствовала себя плохо и попала в медицинское учреждение им. Кирова в очень тяжелом состоянии.

Медики выявили общую интоксикацию организма, которая сопровождалась высокой температурой. Они также обнаружили некротизированные швы на животе и флегмону передней брюшной стенки. Пришлось в срочном порядке делать еще одну операцию, которая помогла спасти женщине жизнь.

Позже выяснилось, что для липосакции астраханка обращалась в одну из частных клиник города. Хирург больницы им. Кирова Адил Казимагомедов назвал это ошибкой. По его словам, данную операцию, заключающуюся в удалении жира, должны проводить исключительно опытные врачи в лицензированных медицинских учреждениях. Она представляет собой весьма сложную процедуру, которая может спровоцировать опасные побочные эффекты и даже привести к летальном исходу.

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