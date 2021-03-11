Экипаж американской субмарины USS Connecticut схлестнулся в бою с «необычным противником». Непонятно каким образом на подлодку проникли клопы, которые одолевают моряков ВМС США.

Издание Navy Times пишет, что за решением глобальных вопросов экипаж как-то пропустил момент, когда на подводной лодке завелись насекомые-паразиты. Однако проблема медленно, но уверенно разрасталась и в итоге приобрела катастрофические масштабы.

В некоторых изданиях даже появились публикации о том, что клопы сорвали американской подводной лодке проекта «Морской волк» важную миссию по патрулированию в Мировом океане.

В настоящий момент подлодка находится в порту постоянной прописки. На судне предпринимаются необходимые меры по дезинфекции, которые должны решить проблему.

Экипажу субмарины пояснили, что они столкнулись с весьма серьезным противником. Все дело в том, что укусы паразитов могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Причем особенно опасными они являются как раз в таких замкнутых пространствах, как внутренние полости подводной лодки.