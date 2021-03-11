читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экипаж американской субмарины USS Connecticut схлестнулся в бою с «необычным противником». Непонятно каким образом на подлодку проникли клопы, которые одолевают моряков ВМС США.

Издание Navy Times пишет, что за решением глобальных вопросов экипаж как-то пропустил момент, когда на подводной лодке завелись насекомые-паразиты. Однако проблема медленно, но уверенно разрасталась и в итоге приобрела катастрофические масштабы.

В некоторых изданиях даже появились публикации о том, что клопы сорвали американской подводной лодке проекта «Морской волк» важную миссию по патрулированию в Мировом океане.

В настоящий момент подлодка находится в порту постоянной прописки. На судне предпринимаются необходимые меры по дезинфекции, которые должны решить проблему.

Экипажу субмарины пояснили, что они столкнулись с весьма серьезным противником. Все дело в том, что укусы паразитов могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Причем особенно опасными они являются как раз в таких замкнутых пространствах, как внутренние полости подводной лодки.

Вам может понравиться

Японский политолог призвал руководство страны заблокировать Южные Курилы

Япония должна продемонстрировать готовность заблокировать проливы между Курильскими островами и Россией, уверен политолог Акио Кавато. По его мнению, это позволит продемонстрировать РФ, насколько важным является территориальный вопрос для Токио. По

Гранатомет “Балкан” успешно завершил государственные испытания

Предприятие «Техмаш», которое входит в холдинг «Технодинамика», сообщило о завершении испытаний 40-миллиметрового противопехотного гранатомета «Балкан». По заявлению исполнительного директора компании Александра Кочкина, оружие подтвердило соответствие заявленным характеристикам. По результатам государственных

В ЛНР сообщили о прибытии литовских и польских инструкторов для бойцов ВСУ

Польские и литовские инструкторы будут учить украинских бойцов воевать с ополченцами Донбасса, заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, они уже сейчас находятся в населенном пункте
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – ясно, до -15 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – , до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 11 марта – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 11 марта – ясно, до -20 °C | Армавир: погода, 11 марта – пасмурно, до -2 °C |