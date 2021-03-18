В Луганске прошло торжественное мероприятие, посвященное передаче Народной милиции республики пяти военных внедорожников «УАЗ Патриот».

Ключи от новых автомобилей военнослужащим ЛНР передал глава республики Леонид Пасечник. Он также выразил благодарность Народной милиции за то, что она надежно защищает рубежи страны.

Такое же мероприятие прошло и в Донецкой народной республике. Здесь ополченцам вручили ключи от автомобилей УАЗ «Патриот Пикап». Передачу техники осуществлял глава ДНР Денис Пушилин.

Военнослужащие обеих республик поблагодарили власти за новую технику, а также сообщили, что использовать ее будут в зоне соприкосновения.

Напомним, что сейчас ситуация на Донбассе накалена до предела. Украинские ВС стянули к линии фронта бронетехнику и готовят полномасштабное наступление. Дата начала боевых действий пока неизвестна.