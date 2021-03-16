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Россия заявила, что готова начать переговоры с Турцией о продаже истребителей Су-57 и Су-35, чем моментально взбудоражила Вашингтон. Автор издания Arab News Менексе Токяй уверен, что подобный ход еще больше расстроит отношения Соединенных Штатов с Анкарой.

Между тем, именно США толкают Турцию на покупку у России боевых самолетов. Они исключили Анкару из программы F-35, из-за чего она оказалась вынуждена искать альтернативные варианты. И нашла их в лице российских истребителей.

Россия же, по мнению эксперта, играет в свою игру. Она прекрасно знает, что Турция не будет покупать у нее Су-57. Даже в том случае, если контракт все же будет подписан, то самолеты Анкаре передадут не раньше, чем через 10 лет. Приглашение к переговорам было сделано для того, чтобы еще больше рассорить Турцию с Соединенными Штатами, а также напомнить ей о том, что взятые на себя обязательства необходимо выполнять.

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