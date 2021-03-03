Корпорация Apple представила iOS 14.5 beta 3 и iPadOS 14.5 beta 3 для разработчиков.

Сейчас, как сообщается, любой желающий может установить это программное обеспечение, если его устройство поддерживает эти версии.

Как указывается, выход программ состоялся заметно позже обычного. Так, после релиза последних бета-версий прошло уже несколько недель. Сообщается, что iOS 14.5 станет довольно крупным релизом среди всех выпусков OS, однако что именно будет включать в себя iOS 14.5 beta 3 на данный момент неизвестно.

Известно, что iOS 14.5 получит функцию разблокировки с использованием Apple Watch. Эта функция позволяет владельцу устройства разблокировать смартфон в условиях надетой медицинской маски. Также появится поддержка AirPlay 2, DualSense PS5, контроллера для Series X, и множество новых изменений, в том числе будут добавлены новые смайлики.