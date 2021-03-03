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Компания Apple запатентовала сразу несколько «умных» разъемов на магнитах, которые вполне вероятно вскоре будут использоваться как в смартфонах iPhone, так и в планшетах iPad.

Сообщается, что эти разъемы предназначены не только для зарядки девайсов. Напротив, Apple все больше склоняется к беспроводным зарядным технологиям, хотя и от магнитных портов пока не отказывается.

Среди запатентованных новых разъемов имеется такой, который дает возможность соединить планшет или смартфон с новой клавиатурой от американского производителя. Предполагается, что она будет наделяться функцией интеллектуального ввода и значительно повысит удобство для пользователя, работающего с текстом.

Apple разрабатывает умные разъемы для того, чтобы избавиться от любых отверстий на корпусе. Благодаря этому ей удается сделать смартфоны, планшеты и подключаемые к ним устройства максимально защищенными от воздействия влаги.

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