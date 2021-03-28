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Анастасия Волочкова приняла участие в передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Как сообщила балерина, однажды у неё был роман с голливудским актёром Джимом Керри. Это произошло около 15-ти лет назад. Роман в какой-то момент закончился, но, несмотря на это, Анастасия осталась в хороших отношениях с Керри, и они до сих иногда общаются, даже несмотря на антироссийкую позицию актёра.

Подробностями этих отношений Волочкова делиться не стала. При этом в передаче был задействован полиграф, который подтвердил правдивость слов балерины.

Также Анастасия поделилась и другими подробностями своей жизни. Так, она сообщила о сложных отношениях с матерью – в последние годы они почти не общаются. Произошло это из-за того, что мать балерины продала элитную недвижимость Волочковой, которую ей подарил её бывший возлюбленный Сулейман Керимов. Ради сокращения налогов квартира была переписана на мать балерины, и та воспользовалась ею по своему усмотрению.

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