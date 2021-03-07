Политолог Джошуа Хумински, возглавляющий Центр Майка Роджерса по глобальным вопросам и разведке, предложил действующему президенту США Джо Байдену совершенно новый подход к России. Он заявил, что Соединенным Штатам нужно не искать слабости и уязвимости РФ, а попытаться понять ее мощь, интересы и поступки.

Эксперт отметил, что Россия в последние несколько лет продемонстрировала свою мощь во всей красе, поэтому США пора пересмотреть мнение о ее возможностях. По словам специалиста, Москва сейчас проводит военные операции на территории Сирии, поддерживает вооруженный конфликт на Донбассе, а в 2014 году захватила Крымский полуостров без единого выстрела и практически без реакции Запада, если не считать реакцией крайнюю обеспокоенность.

Хумински заявил, что Западу пора научиться принимать РФ такой, какой она есть, а не пытаться переделать огромную страну под собственные стандарты. По его словам, Россию все привыкли видеть слабой, однако ее действия совсем не являются признаками слабости.