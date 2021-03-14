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Сверхзвуковой американский бомбардировщик B-1B впервые в своей истории совершил посадку за Полярным кругом. Он приземлился на норвежской авиабазе Буде, дозаправился и снова отправился в путь.

Сообщается, что посадка в экстремальных условиях стала одним из этапов учений, которые проводят в северных широтах американские самолеты стратегического назначения. Местом постоянной их дислокации является база Орланд, расположенная на территории Норвегии. Буквально за неделю B-1B успели провести несколько совместных учений с норвежскими и шведскими истребителями, а также слетать за Полярный круг.

На авиабазе Буде базируются истребители F-16, принадлежащие Норвегии и Североатлантическому альянсу. Этот объект создан для сдерживания российских боевых самолетов, которые дислоцируются на Кольском полуострове.

По мнению военных экспертов, полет за Полярный круг стратегического бомбардировщика ставил перед собой цель продемонстрировать военную мощь США, а также их способность действовать в любой точке мира.

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