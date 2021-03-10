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На кадрах старой видеозаписи с железнодорожным комплексом «Молодец» советского еще производства журналистов американского издания The Drive заинтересовала конструкция обтекателя. На ролике он приводится в боевое состояние, а если быть совсем точным, то просто надувается.

Экспертов восхитило такое решение проблемы со слишком большой длиной баллистической ракеты, которая базировалась на с виду обычном железнодорожном составе. Они написали, что обтекатель скорее всего надувался из-за избыточного давления, которое создавалось аккумулятором, установленным конструкторами прямо в полости ракеты.

Деталь изготовили из тонкой гофрированной металлической структуры, которая под большим давлением выпрямлялась и приобретала конусообразную форму. Благодаря столь оригинальной конструкции ракета свободно помещалась в обычный железнодорожный вагон и не привлекала к себе ненужного внимания.

Авторы американского журнала также заметили, что СССР был единственной в мире страной, которая создавала мобильные баллистические комплексы железнодорожного базирования.

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