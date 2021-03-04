Соединенные Штаты постепенно отправляют свои бомбардировщики B-1B Lancer на «кладбище техники» в Аризоне. Сообщается, что уже до конца года 17 из 62 этих машин будут списаны.

Главная причина, по которой это происходит – сильный износ техники. Соединенные Штаты слишком интенсивно эксплуатировали стратегические ракетоносцы на Ближнем Востоке, что и привело к быстрому выходу машин из строя. Теперь их обслуживание обходится довольно дорого, поэтому срочно требуется избавляться от самолетов.

Разумеется, вывод B-1B из эксплуатации будет постепенным и растянется на несколько лет. К этому моменту в распоряжении США появятся новейшие стратегические ракетоносцы, разработка которых идет полным ходом. Они заменят не только B-1B, но еще и B-2. В то же время эксперты не исключают и такого варианта, при котором США останутся без бомбардировщиков вообще.