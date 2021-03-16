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Специалисты фармацевтической компании Eli Lilly из США смогла разработать медицинский препарат, показавший высокую эффективность в противодействии болезни Альцгеймера.

Медиками были проведены опыты, в которых приняли участие добровольцы, страдающие от соответствующего недуга. Итоги промежуточного тестирования продемонстрировали, что лекарство способно затормозить процессы, приводящие к снижению когнитивных способностей у пациентов.

В рамках исследования ученые наблюдали за возникновением признаков заболевания у испытуемых, используя сложную шкалу, сочетающую в себя множество параметров когнитивных функций. Они выяснили, что лекарственное средство может замедлить развитие болезни почти на полгода.

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