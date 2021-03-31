Фишинговое приложение Trezor, которое было размещено в Apple AppStore, лишило американского пользователя iPhone 1 миллиона долларов в биткоинах. Он просто установил «кошелек» и ввел данные для входа, благодаря чем злоумышленники сумели получить доступ к его криптовалюте.

В настоящий момент опасное приложение уже заблокировано, однако за то время, которое оно находилось в AppStore, его скачало более 1000 человек. Вполне вероятно, что многие из них также потеряли биткоины, однако не афишируют этого. Поэтому оценить ущерб не представляется возможным.

Журналисты The Washington Post выяснили у представителей компании Apple, что приложение позиционировало себя как сервис для хранения и генерации паролей. Однако после добавления в магазин его переделали под фишинговую программу, которая воровала доступ к кошелькам для криптовалюты.