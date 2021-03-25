Шахтерам древнего медного рудника, который функционировал в Восточных Альпах примерно в 1100–900 годах до н. э., доставляли пищу прямо к месту работы, уверены ученые Австрийской академии наук.

Они внимательно изучили остатки пищи, которые были обнаружены в руднике, и нашли в них частицы измельченных зерен пшеницы с другими злаками, прошедшими процедуру очистки. По словам исследователей, приготовить эти блюда в шахте рабочие точно не могли из-за отсутствия специальных принадлежностей и следов обработки зерен. Поэтому скорее всего им доставляли обед прямо на рудник.

Эксперты отметили и тот факт, что рядом с шахтами не было полей и никто не мог собирать урожай. Поэтому предварительно обработанные злаки поставлялись из другого места.

Кроме того, ученые раскрыли первые выводы по рациону шахтеров. Они отметили, что рабочие в основном питались растительными продуктами. Среди остатков пищи встречается и свинина, однако в очень незначительных количествах.