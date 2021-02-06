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В отдел полиции города Миасс позвонила нетрезвая женщина с жалобой на то, что ее изнасиловал конь. Правоохранители восприняли это заявление буквально и отразили факт преступления в документации. При этом одна из сотрудниц опубликовала скриншот рапорта в социальной сети «ВКонтакте».

В дальнейшем выяснилось, что звонившая в полицию женщина имела в виду своего знакомого с неформальным прозвищем Конь, а не животное. Пресс-служба управления МВД по Челябинской области разъяснила ситуацию, а также заявила об увольнении сотрудницы, распространяющей в Сети скриншоты служебных документов. Также ей придется нести административную ответственность за свой поступок. К дисциплинарной ответственности привлекут также руководство отдела.

Кроме того, правоохранители выяснили, что и изнасилования тоже никакого не было. Женщина в состоянии алкогольного опьянения ввела полицейских в заблуждение, что подтвердила проведенная проверка.

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