В отдел полиции города Миасс позвонила нетрезвая женщина с жалобой на то, что ее изнасиловал конь. Правоохранители восприняли это заявление буквально и отразили факт преступления в документации. При этом одна из сотрудниц опубликовала скриншот рапорта в социальной сети «ВКонтакте».

В дальнейшем выяснилось, что звонившая в полицию женщина имела в виду своего знакомого с неформальным прозвищем Конь, а не животное. Пресс-служба управления МВД по Челябинской области разъяснила ситуацию, а также заявила об увольнении сотрудницы, распространяющей в Сети скриншоты служебных документов. Также ей придется нести административную ответственность за свой поступок. К дисциплинарной ответственности привлекут также руководство отдела.

Кроме того, правоохранители выяснили, что и изнасилования тоже никакого не было. Женщина в состоянии алкогольного опьянения ввела полицейских в заблуждение, что подтвердила проведенная проверка.