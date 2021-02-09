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В пятницу, 12 февраля, жителям Московской области удастся увидеть весьма редкое природное явление. Однако перед этим им нужно будет выдержать 30-градусные морозы.

Метеорологи отмечают, что уже на этой неделе в Подмосковье должна начаться сильная снежная буря с настоящей грозой. Ее нередко считают аномалией, а в прошлом люди и вовсе называли данное явление чудом, рассказывая о нем в летописях. Дело в том, что во время него, несмотря на идущий снег, можно услышать гром и увидеть молнии.

Разряды молнии при этом появляются не на такой огромной высоте, как в летние месяцы, поэтому выглядят гораздо эффектнее. В Москве в последний раз снежная гроза была зафиксирована в январе 2019 года.

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