В Московской области местным жителям позволят озвучить собственные идеи по борьбе с заторами на региональных дорогах. Для этого нужно лишь посетить сайт «Добродел».

На данном интернет-ресурсе до 30 июня текущего года будет работать соответствующий опрос. Пользователи смогут указать самые загруженные дороги в Подмосковье и указать способы решения проблемы. Им также объяснят, из-за чего именно на тех или иных трассах возникают пробки.

Игорь Тресков, подмосковный вице-губернатор, заявил, что в настоящее время местные власти пытаются решить вопрос с «глупыми» пробками. К ним относятся заторы, появляющиеся из-за небольших ошибок, например, неправильно установленного светофора или отсутствия дополнительных дорожных знаков.