В социальных сетях появилось множество фотографий так называемых световых столбов, которые активно публикуют жители Чехова, что в Подмосковье. В комментариях некоторые шутят, что это последствия празднования Нового года или проделки инопланетян, однако и они знают, что столь эффектное зрелище является редким природным явлением.

Эксперты поясняют, что в северных регионах или просто в сильный мороз воздух и облака насыщаются кристаллами льда. Именно они отражают свет солнца, луны и звезд таким образом, что он превращается в вертикальные столбы.

По словам экспертов, при аномально низких температурах это зрелище можно наблюдать даже при искусственном освещении, так как из-за высокой концентрации кристаллов они эффектно отражают свет прожекторов или автомобильных фар.

Некоторые пользователи отмечают также схожесть “столбов” с северным сиянием, однако это немного другое природное явление.