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Сотрудница Принстонской лаборатории физики плазмы США Фатима Ибрагими создала двигатель для шаттлов, который позволяет перемещаться в космосе с более высокой скоростью, чем это осуществляется сейчас.

Статья о разработке появилась в научном издании Journal of Plasma Physics. Как указывается, новый двигатель позволяет кораблю развивать скорость до 500 километров в секунду. До Марса корабль при помощи этого двигателя может долететь даже меньше, чем за двое суток. Для сравнения, сейчас корабль «Вояджер-1» имеет скорость 17 км/сек.

В основе разработки лежит принцип термоядерного реактора. Тяга образуется за счёт сгустков плазмы, которые, в свою очередь, формируются при помощи замкнутого магнитного поля. Регулируя силу этого поля, можно изменять скорость.

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