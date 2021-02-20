Планете грозит значительное сокращение урожаев, так как запасы одного из самых ценных минеральных удобрений подходят к концу. Группа британских и датских ученых сообщила, что речь идет о фосфоре, который активно используется в производстве практически всей сельскохозяйственной продукции.

Эксперты предполагают, что уже через 80 лет фосфор исчезнет полностью, что может спровоцировать голод на всей территории планеты. Причина заключается в том, что это вещество применяется в изготовлении подавляющего большинства удобрений, без которых сельскохозяйственные культуры просто не будут расти и развиваться.

Ученые предлагают решение этой проблемы. Они заявляют, что человечество халатно относится к фосфору, так как большая его часть после использования уносится в Мировой океан. По их словам, существует возможность создать замкнутую систему, в которой это вещество будет сохраняться и перерабатываться для следующего применения. Таким образом можно удобрять поля в течение 40-45 лет.

Такое решение позволит избежать фосфорного дефицита, а также исключить загрязнение рек, озер и морей этим химическим элементом.