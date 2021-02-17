Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что РФ может подать заявку на регистрацию препарата от коронавируса «Спутник V» в Соединенных Штатах. Он также поприветствовал стремление США вновь сотрудничать с Россией.

По словам Рябкова, победить коронавирусную инфекцию, которая давно стала проблемой для всей планеты, можно только общими усилиями. Поэтому Россия готова сотрудничать в этой сфере с Соединенными Штатами.

Ранее о сотрудничестве говорили между собой и главы МИД обеих стран Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Американский министр поздравил Россию с успешным окончанием испытаний вакцины «Спутник V», а также выразил надежду на то, что в дальнейшем американские и российские ученые будут совместно разрабатывать средства для борьбы с Covid-19.

В России прививочная кампания началась еще 5 декабря прошлого года. В настоящий момент она проводится массово без каких-либо ограничений. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет.