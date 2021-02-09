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Решения Германии, Польши и Швеции о высылке российских дипломатов продолжают череду действий, направленную на вмешательство во внутренние дела России, заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на канале «Россия 1». Она также отметила, что эти меры «недружественны» и не имеют под собой никаких оснований.

Напомним, что высылка российских дипломатов стала ответом на объявление персонами нон-грата трех сотрудников дипломатических ведомств Швеции, Польши и Германии в Санкт-Петербурге и Москве. Которые принимали участие в незаконных акциях 23 января.

Захарова также отметила, что немецкая сторона в очередной (уже четвертый) раз отказала российской Генпрокуратуре в удовлетворении ее запросов. Во-первых, она не дает возможность встреться с Марией Певчих, которая вывезла на территорию ФРГ бутылки от минеральной воды с якобы «следами отравляющего вещества». Во-вторых, Германия отказывается представить документы, подтверждающие проведение токсикологического исследования этой самой бутылки.

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