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Необычная находка, сделанная группой археологов около трех лет назад на территории Филиппин, поставила в тупик антропологов.

Речь идет об окаменелых останках носорога возрастом примерно 700 000 лет, на которых были обнаружены отметены, указывающие на то, что на них воздействовали с помощью примитивных орудий труда. Однако в тот период времени предки людей не умели создавать подобные инструменты.

Исследователи предполагают, что на носорогов, скорее всего, охотились представители Homo erectus. Данный вид вымер около 140 000 лет назад. Специалисты также указывают на тот факт, что Филиппины представляют собой изолированный архипелаг. Таким образом, предки человека осуществили довольно продолжительное путешествие по морю несколько сотен тысяч лет назад.

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