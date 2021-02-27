Председатель комитета крымского Госсовета Юрий Гемпель заявил, что американский президент Джо Байден, а также другие чиновники, высказывающиеся о полуострове, совершенно не учитывают позицию местных жителей. По его словам, крымчане и их мнение вообще никого не интересует, хотя должно быть совсем наоборот.

Гемпель отметил, что подобные заявления делают лидеры государств, позиционирующих себя демократическими. Но они почему-то не хотят признать очевидного – присоединение полуострова к России было волеизъявлением народа на референдуме. Кроме того, с момента развала Союза крымчане предпочитали Россию и совершенно непонятно, почему Крым остался на Украине.

По словам Гемпеля, что бы там не заявлял Джо Байден и его союзники, Крым уже является российским. Это свершившийся факт, поэтому никакие разговоры его не изменят.