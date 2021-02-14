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Исследователи из Японии смогли разработать новый метод постоянной регенерации волос, применив для этого стволовые клетки. Его можно использовать для борьбы с облысением.

В рамках эксперимента специалисты воспользовались стволовыми клетками волосяных луковиц, полученных у лабораторных мышей. Проведя на них несколько опытов, им удалось получить эффективную «технологию восстановления волос», включающую в себя 5 базовых компонентов. Оказалось, что при комбинировании одного вида коллагена и определенной среды можно заметно ускорить регенерацию шевелюры.

Ученые разместили в NFFSE-среде соответствующие стволовые клетки. Затем на протяжении нескольких недель они наблюдали за их изменениями. В результате почти 81 процент фолликул привели к росту волос. Исследователи считают, что их открытие позволит эффективнее бороться с облысением.

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