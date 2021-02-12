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Представители «Яндекса» опубликовали в блоге компании новость о том, что произошла утечка информации, связанная примерно с 5000 электронными ящиками.

Речь идет о внутренней утечке, которую удалось заметить при проведении инспекции специалистами службы безопасности компании. Оказалось, что один из работников продавал данные пользователей. Он занимал должность системного администратора, имевшего соответствующий доступ.

Злоумышленник смог передать третьим лицам доступ к нескольким тысячам почтовым ящикам. Компания уже разослала их владельцам письма с предупреждением, попросив поменять пароль. «Яндекс» также обратился к правоохранителям по факту произошедшего.

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