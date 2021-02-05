Производитель гаджетов Xiaomi из КНР показал революционный девайс, у которого экран загнут со всем сторон, а не только по бокам.

Речь идет о концепте с дисплеем-водопадом, охватывающим абсолютно всю переднюю поверхность смартфона, а также значительную область торцов и боковых граней. Последние выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, так как способны отображать небольшие уведомления или иконки приложений.

На мобильном аппарате при этом отсутствуют разъемы, то есть подзаряжать его можно только с помощью беспроводной зарядки, а подсоединять к другим гаджетам и аксессуарам – технологии Bluetooth или Wi-Fi. На задней панели устройства установлена большая камера, но ее технические параметры не публикуются.