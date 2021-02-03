Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Последние исследования вакцины «Спутник V», результаты которого были опубликованы в авторитетном английском издании The Lancet, показали 91,6-процентную эффективность препарата в профилактике коронавирусной инфекции. Портал WSJ сообщает, что вакцина также оказалась безопасной для пожилых пациентов и не вызвала каких-либо побочных эффектов.

По словам журналистов, это означает безоговорочную победу президента РФ Владимира Путина в гонке вакцин. Благодаря столь крупномасштабному исследованию и отличным результатам, продемонстрированным «Спутником», Россия теперь вполне может выходить на международный рынок в качестве одного из наиболее крупных игроков.

Результаты третьего этапа клинических исследований появились в журнале The Lancet 2 февраля. В отчете говорится, что российская вакцина подтвердила свою эффективность, а также безопасность и иммуногенность. Она лишь немного уступила препаратам от компаний Moderna и Pfizer (их эффективность составила 95 процентов) и обошла разработку AstraZeneca (от 60 до 90%).

Вам может понравиться

Ученые выяснили, чем “британский” штамм коронавируса опаснее обычного

Совместные исследования ученых из Швеции и Индии позволили выявить основные особенности «британского»…

Россиянам пообещали резкий рост цен на технику и одежду

В издании РБК отмечают, что из-за резкого подорожания морских перевозок на территории…

Володин предложил ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против граждан России

Призывы к новым санкционным мерам против России – это, по сути, попытка…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – пасмурно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – небольшой снег, до -18 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 3 февраля – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 13 °C |