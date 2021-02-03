Последние исследования вакцины «Спутник V», результаты которого были опубликованы в авторитетном английском издании The Lancet, показали 91,6-процентную эффективность препарата в профилактике коронавирусной инфекции. Портал WSJ сообщает, что вакцина также оказалась безопасной для пожилых пациентов и не вызвала каких-либо побочных эффектов.

По словам журналистов, это означает безоговорочную победу президента РФ Владимира Путина в гонке вакцин. Благодаря столь крупномасштабному исследованию и отличным результатам, продемонстрированным «Спутником», Россия теперь вполне может выходить на международный рынок в качестве одного из наиболее крупных игроков.

Результаты третьего этапа клинических исследований появились в журнале The Lancet 2 февраля. В отчете говорится, что российская вакцина подтвердила свою эффективность, а также безопасность и иммуногенность. Она лишь немного уступила препаратам от компаний Moderna и Pfizer (их эффективность составила 95 процентов) и обошла разработку AstraZeneca (от 60 до 90%).