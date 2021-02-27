В ближайшее время в распоряжение американских ВВС поступят первые ракеты AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range по контракту с производителем Lockheed Martin. Всего на основании этого документа ведомство должно получить 400 боеприпасов на общую сумму более 425 миллионов долларов.

Первые упоминания об этих ракетах появились еще летом прошлого года. Тогда консалтинговая компания Defense Express заявила, что использование данных боеприпасов позволит исключить необходимость для американских бомбардировщиков B-52 заходить в зоны, охраняемые российскими комплексами С-400 «Триумф». Дальность поражения целей ракетами JASSM-ER составляет около 1000 километров, чего вполне достаточно, чтобы достать до Сибири.

Прокомментировавший это заявление отставной генерал-лейтенант Айтеч Бижев, пояснил ошибочность сделанных американцами выводов. Он отметил, что комплексы С-400 способны уничтожать до 90 процентов целей, атакующих российскую территорию, причем дальние стратегические бомбардировщики также входят в их число.