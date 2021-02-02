Представители Минздрава Московской области сообщили, что местные медики смогли спасти младенца, у которого выпадали внутренние органы.

У новорожденного был диагностирован гастрошизис – это патология, при которой ребенок рождается с дыркой в животе. Из-за нее у него могут выпасть внутренние органы. Речь идет об очень редкой болезни, которую можно увидеть на УЗИ. В прошлом подобную беременность обычно прерывали, однако сейчас врачи научились спасать подобных детей.

Согласно словам Татьяны Мельник, главврача одного из подмосковных медучреждений, у ребенка снаружи оказался желудок и кишки, поэтому спустя три с половиной часа после родов возникла необходимость в проведении срочной операции. Сейчас ребенок проходит реабилитационный курс.