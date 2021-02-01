Специалисты в области медицины из Испании рассказали, как можно выявить коронавирусную инфекцию, осмотрев язык больного.

Согласно словам медиков, примерно четверть всех зараженных жалуются на наличие проблем, имеющих связь с ротовой полостью. Многие также указывают на возникновение маленьких шишечек на языке, приводящих к небольшим воспалениям. Иногда язык опухает. Исследователи отмечают, что это связано с рецептором АПФ, который реагирует на инфекции.

В языке сконцентрировано значительное количество этих элементов, поэтому во рту и происходят воспаления. Ученые также определили дополнительные признаки COVID-19. Речь идет о потере вкуса, кровотечениях, сухости и непроизвольном скрежетании зубами.